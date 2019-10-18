"До 6 років в'язниці": Гладковського викрили у корупційних схемах на $6 млн

Затриманий екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський нібито тиснув на чиновників Міноборони в питаннях формування державного оборонного бюджету, з якого його компанія ймовірно отримала $6 млн.

Як повідомила OBOZREVATEL генеральний секретар Незалежної антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб, колишній чиновник, використовуючи свою посаду, вніс до списків постачальників корпорацію "Богдан", головним акціонером якої він є.

Олег Гладковський "Ліга.net"

"Закупівля авто для зони ООС в корпорації "Богдан", яка належить Гладковському, проходила по секретній процедурі. Спочатку було придбано 100 автомобілів, якість яких було дуже низькою і не відповідала військовим стандартам. Але незважаючи на те, що більша частина цих авто зламалася ще на початку експлуатації, Міноборони було прийнято рішення закупити ще 100 таких авто. Загальна витрачена сума близько $6 млн", – сказали в НАКО.

За словами генсекретаря антикорупційного комітету, тут простежується конфлікт інтересів, так як Гладковський був зацікавлений в продажах даних автомобілів, і він приймав рішення, які закупівлі засекречувати і як формувати список постачальників державного оборонного замовлення.

Завод "Богдан"

"Гладковський використовуючи свою посаду, тиснув на чиновників МО, які відповідали за формування державного оборонного бюджету для того, щоб його фірма потрапила в список цих постачальників. І якщо ці докази є у правоохоронців, тоді це звичайно кримінальний злочин, який карається строком до 3 років позбавлення волі, а в разі спричинення тяжких наслідків – до 6 років позбавлення волі", – пояснила Трегуб.

Вона так само відзначила, що будучи заступником секретаря РНБО та маючи доступ до держтаємниці, Гладковський прекрасно знав, яких деталей бракує для української армії та оборонних підприємств, які можна дістати тільки з РФ. І нагадала про скандал з контрабандною закупівлею деталей з РФ через фірму сина екс-чиновника Ігоря Гладковського

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