До -40: українські аптеки роблять великі знижки

Якщо відчуваєте важкі часи, ловіть пудові знижки. Щоб допомогти населенню утримати фінансову рівновагу та економно турбуватись про здоров’я, роботизовані аптеки запустили велику акцію. Тільки з 01 червня по 15 липня 2020 року діють "Пудові знижки у важкі часи"*. Аптеки брендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" знижують ціни на більш, ніж 200 позицій. Скористайтесь можливістю вигідно поповнити запаси домашньої аптечки перед довгоочікуваною літньою відпусткою. Діють знижки до 40% на акційні товари.

Якщо збираєтесь проводити час на свіжому повітрі, вам можуть знадобитись сонцезахисні засоби, протиалергічні препарати та спреї від комарів. Коли плануєте гостювати у молодих батьків, не забудьте дитяче харчування. Акція діє на різноманітні пюре, молочні каші та суміші. Також бренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" роблять знижки на препарати для лікування захворювань печінки, грибкових інфекцій, болю в горлі тощо. Можете звернутись до провізора, щоб дізнатись, на чому та скільки аптеки пропонують зекономити, поки діє акція. В торговому залі спеціальні пропозиції виділені вказівниками. Повний асортимент акційних позицій також представлений на сайтах аптек під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@".

Щоб не забути про покупку важливих аптечних товарів у метушні перед поїздкою, можете замовити** потрібні товари через довідку за номером: 5900. Потім потрібно тільки оплатити та забрати продукцію у вибраній аптеці. Зверніться до довідки й оберіть послугу "зробити замовлення". Вкажіть операторові назви товарів та адресу аптеки, куди вам зручно прийти за покупками. Отримайте повідомлення про готовність замовлення. Заберіть та оплатіть покупки.

Роботизовані аптеки не приймають передплату. Щоб розрахуватись за покупки, потрібно прийти в точку продажу. Так ви зможете відмовитись від частини замовлення, якщо вона стала актуальною, та переконатись у відповідній якості товарів. Оплатити покупки можна як готівкою, так і банківською карткою.

Поки тривають "Пудові знижки у важкі часи", можете зекономити до 40%, обираючи бренди "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@" та купуючи там аптечні товари. Акція діятиме до 15 липня цього року включно.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.

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