"Життя на військовій базі все веселіше": в Криму окупанти хочуть "віджати" ще один пляж

У анексованому Криму російські військові з баз під Севастополем хочуть відсудити у місцевої "влади" пляж "Мис Товстий".

Про це в Twitter звернув увагу блогер КРИМський бандерівець. "Крим. Міноборони окупантів подало позов до севастопольського "суду". Хочуть віджати пляж "Мис Товстий" і дорогу, яка веде від пансіонату "Севастополь" до пляжу. Іхтамнєти кажуть, що пляж і дорога їм потрібні "для оборонних цілей". Життя на військовій базі все веселіше", – їдко пройшовся по "новому життю" на півострові блогер.

У коментарях йому відповідають: "Будуть "оборонно" влітку купатися і засмагати без севастопольських смердів ... і гигикати".

Крым.Минобороны оккупантов подало иск в севастопольский "суд".Хотят отжать пляж "Мыс Толстый" и дорогу, которая ведет от пансионата "Севастополь" к пляжу. Ихтамнеты говорят,что пляж и дорога им нужны "для оборонных целей". Жизнь на военной базе все веселей https://t.co/MjcGi0ex5F — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 14 серпня 2019 р.

Як повідомляють "Крим. Реалії", Мис Товстий в Севастополі розташований в районі Радіогірки між мисом Північна коса і пляжами Учкуївки. Пляж біля мису Товстий закріплений за військовою турбазою "Севастополь". До анексії Криму і Севастополя турбазою розпоряджалося Міністерство оборони України, при цьому територія пляжу не перекривалася, прохід до моря був вільний. Загальна протяжність пляжу близько 250 метрів.

З 2014 року після анексії Криму і Севастополя російські військові стали заявляти свої права на пляж.

Російські військові проганяють людей з пляжу "Мис Товстий" "Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму забили на сполох через можливе закриття пляжу "Товстун" в Севастополі. Розлючені люди не стримують емоцій і вже відкрито називають Росію окупантом.

На пляжі в Батілімане на покажчику "Пляж закритий! Купання заборонено" невідомі дописали "Крим наш". Окупанти забрали не тільки пляж, але і заборонили наближатися до нього, перекривши дороги.

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