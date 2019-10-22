Для ФОП в Україні введуть нові правила: що зміниться з запуском електронних чеків

В Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, вступлять в силу нововведення, пов'язані з використанням електронних касових апаратів фізособами-підприємцями.

Про це йдеться в законі №128-IX від 20.09.2019, який вносить зміни до правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), повідомляє "Інтерактивна бухгалтерія".

Тепер продавці будуть зобов'язані:

1. Створювати контрольні стрічки в паперовій та/або електронній формі та зберігати їх:

на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг) – протягом трьох років (ця норма діє і зараз, - Ред.);

на програмних РРО у разі розрахункових операцій в режимі офлайн – до моменту передачі розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу (ця норма описує, як бути продавцям, якщо у них пропав інтернет).

2. Проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

3. Вести облік товарних запасів, і продавати тільки ті товари (послуги), які відображені в такому обліку.

Водночас суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контролюючим органам під час перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті). Однак такі вимоги не стосуватимуться ФОПів на єдиному податку, які не є платниками ПДВ. (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

"Окрім того суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні будуть подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки", – сказано в аналізі закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським підприємцям не доведеться витрачати гроші на касові апарати, передбачені новим законом, оскільки їм нададуть державну програму на безоплатній основі.

Раніше нардеп від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Роксолана Підласа запевнила, що ФОП не постраждають від нововведень про касові апарати.

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