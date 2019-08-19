Залучили суд: ДФС зважилася на крайні заходи через борги "Укрнафти"

Державна фіскальна служба просить суд стягнути 547 млн грн з "Укрнафти". Це податковий борг компанії.

Про це сказано в рішенні Окружного адмінсуду Києва від 14 серпня 2019 року. Документ міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

"В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що податковий борг утворився на підставі нарахуванням грошового зобов'язання визначеного податковими повідомленнями-рішеннями", – йдеться в тексті рішення.

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Суд ухвалив відкрити провадження в адміністративній справі та призначив підготовче засідання на 10 жовтня 2019 року.

В "Укрнафти" вимагають сплатити борг Голос України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський в 2018 році пропонував уряду України обміняти свою частку в ПАТ "Укрнафта" на непрацюючі кредити ПриватБанку, які вважав ліквідними. У разі підписання угоди він обіцяв відмовитися від поданого до Стокгольмського арбітражу позови проти України.

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