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Залучили суд: ДФС зважилася на крайні заходи через борги "Укрнафти"

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Державна фіскальна служба просить суд стягнути 547 млн грн з "Укрнафти". Це податковий борг компанії.

Про це сказано в рішенні Окружного адмінсуду Києва від 14 серпня 2019 року. Документ міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

"В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що податковий борг утворився на підставі нарахуванням грошового зобов'язання визначеного податковими повідомленнями-рішеннями", – йдеться в тексті рішення.

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В "Укрнафти" вимагають сплатити борг

В "Укрнафти" вимагають сплатити борг

Голос України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський в 2018 році пропонував уряду України обміняти свою частку в ПАТ "Укрнафта" на непрацюючі кредити ПриватБанку, які вважав ліквідними. У разі підписання угоди він обіцяв відмовитися від поданого до Стокгольмського арбітражу позови проти України.

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Тема
Податки в Україні
Особи
Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
Україна
Тег
Укрнафта
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