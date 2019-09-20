Данія піде на поступки? Росія зробила сміливу заяву щодо "Північного потоку-2"

У Росії сподіваються, що їм вдасться до кінця 2019 року добудувати "Північний потік-2" і здати його в експлуатацію.
Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС. "На сьогодні Рубікон ще не пройдено за однієї простої причини – данська ділянка досить коротка і терміни будівництва складають лише приблизно п'ять тижнів. Тому, звичайно ж, шанс є. Побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні. Зараз будівництво ведеться строго за графіком", – сказав він.
Водночас Міллер зазначив, що рішення данської влади з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії залишається ключовим питанням для проєкту.
До речі, Росія розраховує, що їм вдасться домовитися з Данією щодо прокладання "Північного потоку-2".
"Ми очікуємо позитивного рішення, оскільки немає жодних підстав для того, щоб було отримано відмову. По суті, йде затягування процесу", – цитує агенство слова глави Міненерго РФ Олександра Новака.
"Північний потік-2"
Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проєекту.
Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проєкт газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі.
У квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.
У червні 2019 року канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.
Водночас президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.
Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися у разі введення санкцій.
Глава комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков розкритикував президента України Володимира Зеленського за його позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".
Експерт із енергетичних питань Юрій Корольчук вважає, що Данія не дасть дозволу на будівництво, і Росії доведеться будувати "Північний потік-2" в обхід її територій.
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