Данія піде на поступки? Росія зробила сміливу заяву щодо "Північного потоку-2"

У Росії сподіваються, що їм вдасться до кінця 2019 року добудувати "Північний потік-2" і здати його в експлуатацію.

Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає ТАСС. "На сьогодні Рубікон ще не пройдено за однієї простої причини – данська ділянка досить коротка і терміни будівництва складають лише приблизно п'ять тижнів. Тому, звичайно ж, шанс є. Побудовано понад 81% всієї протяжності газопроводу в двонитковому виконанні. Зараз будівництво ведеться строго за графіком", – сказав він.

Водночас Міллер зазначив, що рішення данської влади з прокладання морського газопроводу в економічній зоні Данії залишається ключовим питанням для проєкту.

До речі, Росія розраховує, що їм вдасться домовитися з Данією щодо прокладання "Північного потоку-2".

"Ми очікуємо позитивного рішення, оскільки немає жодних підстав для того, щоб було отримано відмову. По суті, йде затягування процесу", – цитує агенство слова глави Міненерго РФ Олександра Новака.

"Північний потік-2"

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужну позицію США проти завершення проєекту.

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