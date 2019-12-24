Далі на реакцію 24 години: Гончарук оголосив про прорив у боротьбі з рейдерством

Державні органи повинні реагувати на скарги з приводу випадків рейдерства протягом 24 годин.

Про це за підсумками засідання уряду оголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що уряд затвердив прядок прийому скарг від людей і бізнесу.

"Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації і зменшили терміни ухвалення рішень щодо окремих категоріях справ до 24 годин", – написав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся