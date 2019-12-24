Далі на реакцію 24 години: Гончарук оголосив про прорив у боротьбі з рейдерством

Державні органи повинні реагувати на скарги з приводу випадків рейдерства протягом 24 годин.
Про це за підсумками засідання уряду оголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що уряд затвердив прядок прийому скарг від людей і бізнесу.
"Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації і зменшили терміни ухвалення рішень щодо окремих категоріях справ до 24 годин", – написав Гончарук.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні збираються ввести електронні довіреності. Їх будуть підтверджувати електронним цифровим підписом (ЕЦП). У деяких випадках це допоможе захищатися від рейдерства.
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що проблему рейдерства в Україні реально усунути протягом місяця.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.
Дубілет заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами ряду законодавчих актів.
Раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також по СМС сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.
Верховна Рада прийняла закон про боротьбу рейдерством в сільському господарстві. Він покликаний захистити як майно фермерів, так і зібраний урожай.
18 грудня в Україні відкрили Офіс протидії рейдерству. До нього може звернутися кожна людина, чиї права власності порушили.
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