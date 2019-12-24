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24 грудня • оновлено в 16:26
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Далі на реакцію 24 години: Гончарук оголосив про прорив у боротьбі з рейдерством

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Державні органи повинні реагувати на скарги з приводу випадків рейдерства протягом 24 годин.

Про це за підсумками засідання уряду оголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що уряд затвердив прядок прийому скарг від людей і бізнесу.

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"Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації і зменшили терміни ухвалення рішень щодо окремих категоріях справ до 24 годин", – написав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні збираються ввести електронні довіреності. Їх будуть підтверджувати електронним цифровим підписом (ЕЦП). У деяких випадках це допоможе захищатися від рейдерства.

  • Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що проблему рейдерства в Україні реально усунути протягом місяця.

  • Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

  • Дубілет заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами ряду законодавчих актів.

  • Раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також по СМС сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

  • Верховна Рада прийняла закон про боротьбу рейдерством в сільському господарстві. Він покликаний захистити як майно фермерів, так і зібраний урожай.

  • 18 грудня в Україні відкрили Офіс протидії рейдерству. До нього може звернутися кожна людина, чиї права власності порушили.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Рейдерство
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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