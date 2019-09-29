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30 вересня • оновлено в 06:00
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Чого чекати від курсу долара: аналітики озвучили прогноз для українців

3.1т Читати матеріал російською

В Україні аналітики прогнозують в кінці жовтня рекордно низький за останні 4 роки курс долара. Гривня може опуститися нижче відмітки в 24 грн / $.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, аналітик Єгор Комов вважає, що тенденція до зміцнення і ситуація на валютному ринку дозволять національній валюті протестувати нову психологічну позначку в 24 грн/$. "Зараз бачимо на ринку дуже позитивну ситуацію. Є ризики невиконання бюджету і, думаю, Національний банк частково може згладити зниження курсу долара. Але, швидше за все, позначку близько 24 грн/$ в найближчий тиждень ми все-таки протестуємо", – відзначає експерт .

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Менш позитивний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що, найімовірніше, долар буде знаходитися в межах діючої позначки.

"Це відбувається на тлі того, що Національний банк України провів фінальну зустріч з місією Міжнародного валютного фонду з приводу фінансової підтримки країни. Ймовірно, в найближчій перспективі гривня збереже стабільність і буде торгуватися в діапазоні 24-24,1 грн. За долар", – прогнозує Шевчишин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з "uaBBB" до "uaA".

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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