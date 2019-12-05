Чиновників змусять відповідати через месенджери: що придумали в Кабміні

Кабінет міністрів планує зобов'язати чиновників відповідати на запитання громадян через месенджери, а не вимагати письмових запитів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. За його словами, це знизить вартість одного "контакту" і дозволить обслуговувати людей швидше. Чиновники, на відміну від спілкування через листи, зможуть уточнювати інформацію і давати відповідь по суті, замість того, щоб "футболити" тих, хто їх про щось запитав.

"Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера). Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць", – написав Дубілет.

За його словами, це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Акцент хочуть зробити на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Це буде один з варіантів працевлаштування для держслужбовців, які потраплять під скорочення.

Дубілет зазначив, що громадяни зможуть контролювати, наскільки якісно з ними спілкуватимуться чиновники. "Ми можемо налаштовувати Алерт і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", – написав Дубілет.

Він додав, що вже запущені чат-консультації на сайті Міністерства соцполітики. У найближчі місяці подібні з'являться у інших держслужб.

Держслужбовці консультуватимуть в месенджерах

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що в середу, 4 грудня, зареєструє законопроект, який спростить взаємодію з податковою.

У Кабміні оголосили про нову реформу держслужби. Цього разу мова йде про колл-центрах і їх співробітників.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

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