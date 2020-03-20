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20 березня • оновлено в 18:17
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YouTube і Netflix через карантин погіршать якість своїх відео

1.6т
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Відеосервіси YouTube і Netflix повідомили, що знизять якість потокового відео для європейських користувачів.

Це буде зроблено для того, щоб не перевантажувати інтернет-мережі в умовах, коли під час карантину ними користуються багато людей, повідомив Reuters.

YouTube і Netflix

YouTube і Netflix

news.sky.com

"Ми вживаємо заходів, щоб тимчасово перемкнути весь трафік в ЄС на стандартну роздільну здатність за замовчуванням", – йдеться в повідомленні компанії Alphabet Inc, яка володіє YouTube.

Також це ідею підтримали в Netflix. Напередодні до компаній звернувся європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон, який попросив погіршити якість відео, щоб уникнути перебоїв з інтернетом. На відеоконтент припадає значна частка сукупного інтернет-трафіку.

"Європейські телекомунікаційні компанії, включаючи Vodafone і Deutsche Telekom, вже повідомили про стрибок трафіку даних в останні дні", – відзначило агентство.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
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