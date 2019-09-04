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4 вересня • оновлено в 10:58
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Бурштинові "війни": на Житомирщині звільнився чиновник, якого "розніс" Зеленський

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Начальник лісгоспу Житомирської області Андрій Курінський, якого президент України Володимир Зеленський звинуватив у кришуванні незаконного видобутку бурштину, звільнився з посади.

Про це чиновник повідомив у себе на Facebook, прикріпивши фотографію наказу про звільнення.

Він подякував тим, хто його підтримував і додав: "Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови".

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Наказ про звільнення Курінського

Наказ про звільнення Курінського

Андрій Курінський

Наказ про звільнення Курінського підписано заступником начальника Держагентства лісових ресурсів 30 серпня. А підставою для цього стала заява, написана 12 серпня, одразу після скандальної наради.

Начальник лісгоспу звільнився після "розносу" від Зеленського

Начальник лісгоспу звільнився після "розносу" від Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня під час візиту в Житомирську область на нараді президент України Володимир Зеленський наказав звільнитися начальнику Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрію Курінському. Зеленський заявив, що за його даними, чиновник — один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Курінський заявив, що це наклеп.

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Теми
бурштинові війни Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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