Бурштинові "війни": на Житомирщині звільнився чиновник, якого "розніс" Зеленський

Начальник лісгоспу Житомирської області Андрій Курінський, якого президент України Володимир Зеленський звинуватив у кришуванні незаконного видобутку бурштину, звільнився з посади.

Про це чиновник повідомив у себе на Facebook, прикріпивши фотографію наказу про звільнення.

Він подякував тим, хто його підтримував і додав: "Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови".

Наказ про звільнення Курінського Андрій Курінський

Наказ про звільнення Курінського підписано заступником начальника Держагентства лісових ресурсів 30 серпня. А підставою для цього стала заява, написана 12 серпня, одразу після скандальної наради.

Начальник лісгоспу звільнився після "розносу" від Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня під час візиту в Житомирську область на нараді президент України Володимир Зеленський наказав звільнитися начальнику Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрію Курінському. Зеленський заявив, що за його даними, чиновник — один із членів схеми з незаконного видобутку бурштину в області. У відповідь Курінський заявив, що це наклеп.

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