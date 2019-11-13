Будьте обережні! Поліція попередила українців про нову схему обману через інтернет

Українська поліція виявила новий вид шахрайства при купівлі речей в інтернеті. Злочинці забирають товар не самі, а використовують посередників, які одягнені як кур'єри поштових служб.

Про це попередили у поліції Луганській області на сторінці в Facebook. Там розповіли, що такі випадки вже зафіксували у Сєвєродонецьку.

Схема будується на тому, що зловмисник, знайшовши оголошення про продаж цінних речей, домовляється з продавцем про покупку. Однак каже, що через зайнятість на роботі особисто забрати товар не може, тож пропонує надіслати кур'єра.

"Шахрай пропонує замовити кур’єра однієї зі служб доставки і оплатити товар післяплатою. В разі згоди продавця, "покупець" присилає на вказану адресу людину, яка не є співробітником служби доставки та може не знати, що вона є ланкою у шахрайській схемі. Після цього злодій забирає товар у "кур’єра" та не платить продавцю за нього", – повідомили у поліції.

При цьому там вказали на важливу деталь: шахрай напередодні дає "кур'єру" фірмову жилетку і бланки поштової служби. Тому візуально здається, що це справжній співробітник доставки.

У поліції радять продавцям у подібних випадках викликати кур'єра особисто, а не довіряти тим, кого пришле покупець.

Поради поліції

Поліція попередила про шахраїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї для виманювання грошей запустили новий "розвод" за допомогою СМС-повідомлень.

Під Києвом розкрили шахрайську схему під час оренди квартир. Чоловік, представляючись ріелтором, виманював нібито заставні гроші, а потім зникав.

В Україні шахраї пропонують українцям за 2 тисячі гривень закрити всі кредити в банках. Однак насправді продають боржникам "повітря" – забирають гроші і пропадають.

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