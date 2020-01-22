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22 січня • оновлено в 18:02
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Брудна нафта Путіна: в Україні назвали суму отриманих компенсацій

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Компанія "Укртранснафта" за збиток від попадання російської брудної нафти отримала від російської "Транснефти" 4,3 млн євро компенсації.

Наразі вся "брудна" нафта вже витіснена, заявили в прес-службі "Укртранснафти". "Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу "Дружба" ПАТ "Транснефть" резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило Товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації", – сказано в повідомленні.

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Брудна нафта

Брудна нафта

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укртранснафта" повідомила, що отримала від "Транснефти" частину компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за транзит нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

22 квітня Білорусь обмежила транзит нафти з Росії в інші країни, а 23 квітня призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через отримання неякісної сировини.

У той же час стало відомо, що "брудна нафта" вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського союзу.

В російської нафти виявили підвищений вміст органічних хлоридів, в десятки разів перевищує гранично допустимі значення.

Некондиційна нафта потрапила і в українські трубопроводи. 25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба". Робота трубопроводу "Дружба" була відновлена лише 1 липня.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Укртранснафта нафта
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