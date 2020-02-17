"Шалені гроші": Голик розповів, скільки в Україні витратять на дороги

У 2020 році на ремонт і будівництво доріг, а також пов'язані з ними програми, в Україні витратять близько 113 млрд гривень.

Ця сума включає кошти з Дорожнього фонду, держгарантії, а також частину від $3 млрд, які "Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. Про це сказав радник прем'єр-міністра Юрій Голик в інтерв'ю "Ліга.Бізнес". У 2019 році на дороги було витрачено в рази менше – близько 25 млрд гривень.

Ремонт доріг

Де візьмуть гроші на дороги

Дорожній фонд – 69 млрд грн

"З нього віднімаємо оплату старих кредитів "Укравтодору" перед МФО – 7 млрд. Залишається 62 млрд. З них 5% – на безпеку дорожнього руху (3 млрд грн), 60% йде на "Укравтодор" (37 млрд грн) і 35% – на обладміністрації (22 млрд грн). З 37 млрд грн "Укравтодору" віднімається утримання доріг – 6,5 млрд грн. Залишається 31,5 млрд. Ось цей обсяг в 31,5 млрд грн завірений постановою Кабміну. Також 22 млрд грн вже пішли в ОДА. тобто 53,5 млрд вже точно є", – пояснив Голик.

Держгарантії

"У держбюджеті було 29 млрд держгарантій, з яких 10 млрд грн для "Укроборонпрому", а 19 млрд грн не розписані. Ми швидко забрали їх на "Укравтодор": 10 млрд ми візьмемо в українських банків, на 9 млрд будуть бонди "Укравтодору", – сказав радник прем'єра.

Гроші від "Газпрому"

"Є ще $3 млрд зайшли від "Газпрому". Вони будуть витрачені на лікарні, енергоефективність і дороги. Скільки на дороги? Ми цілимося на 35 млрд грн, як буде в реальності – не знаємо", – сказав Голік.

Гроші міжнародних фінансових організацій

"У цьому році за укладеними контрактами, за якими виконуються роботи передбачено близько $700 млн. Але ці гроші будуть витрачені не за один рік. Уявімо, що третина з них буде витрачена у 2020 році. Це ще 6 млрд грн", – додав радник .

"Разом, отримуємо 113 млрд грн проти 25 млрд грн у минулому році. Різниця колосальна", – підсумував Голик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував в Україні вже з 1 березня масштабне будівництво доріг.

Також Кабмін має намір відмовитися від ямкового ремонту доріг, що дозволить ліквідувати популярну схему розкрадання бюджетних грошей.

Кабінет міністрів України в 2020 році направить на програму ремонту та будівництва доріг близько 90 млрд грн. Очікується, що кожна вкладена в дороги гривня принесе держбюджету 1,65 грн.

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