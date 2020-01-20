Боротьба з ІДІЛ і РФ: Держфінмоніторинг опублікував звіт за 2019 рік

Держфінмоніторинг в 2019 році підготував і направив правоохоронцям 893 матеріалу, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Про це сказано в звіті, який з'явився на сайті Держслужби фінансового моніторингу України в понеділок, 20 січня. "Сума фінансових операцій в цих матеріалах, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень", – повідомили у відомстві.

За даними звітності, служба зібрала 211 матеріалів, пов'язаних з відмиванням корупційних грошей і привласненням державних коштів і майна. "У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41, 8 млрд гривень", – повідомили в Держфінмоніторингу.

У відомстві зазначили, що в 2019 році направили правоохоронцям 106 матеріалів щодо фінансування сепаратизму і тероризму. Зокрема, 9 матеріалів пов'язані з ІДІЛ, а 32 матеріали стосуються зв'язків з Росією. "У 48 випадках заблоковано кошти на суму в еквіваленті 27,7 млн гривень", – повідомили в пресслужбі.

Також в Держфінмоніторингу заявляють, що за звітний період були підписані такі документи:

Меморандум про загальні принципи співпраці з Національним інститутом стратегічних досліджень;

Угода з Державним агентством з питань електронного уряду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

Меморандум про взаємодію і співпрацю з організацією "Ю-контроль" про початок використання сервісу YouControl;

Меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників;

Меморандум про співпрацю та передачі копії інформаційної бази даних "Відкритий реєстр національних громадських діячів України" з Громадською організацією "Центр протидії корупції";

Меморандуми про взаєморозуміння в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія і Заява про співпрацю з ПФР Японії.

Також у відомстві запрацював новий вебпортал за адресою: fiu.gov.ua. Новий портал доступний для користувачів з вадами зору та поки функціонує в ВЕТА режимі.

"Держфінмоніторингом тривала робота по супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який 06 грудня 2019 року був прийнятий Верховною Радою України у другому читанні і в цілому та 28 грудня офіційно оприлюднений", – заявили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійним і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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