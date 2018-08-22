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Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
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Борьба с контрабандой: что-то не так с арифметикой у тех, кто готовит инфу Юрию Луценко

1.3тЧитати новину російською

Борьба с контрабандой безусловно жизненно необходима верхней "белой части айсберга" нашей экономики. Иначе этот айсберг весь уйдёт под воду. Главное, чего не хочется, это чтобы это все ушло в пиар, предвыборные пустые обещания, смену смотрящих или перераспределение потоков.

Нам серьезно мешает работать контрабанда. Иногда даже государству удавалось ненадолго ее придавить (или, скорее, упорядочить), и тогда все без исключения предприятия легпрома это чувствовали и радовались возможностям загрузить производство и увеличивать зарплаты сотрудникам.

И вот вроде бы снова пошла волна борьбы с контрабандой и хочется начать радоваться. Но почему-то некоторые очень важные цифры, озвученные генеральным прокурором Юрием Луценко на вчерашнем брифинге и даже выставленные на сайте ГП, вызвали у меня недоумение.

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Правила должны быть едиными для всех, а наказание за их нарушение - неотвратимым!

Цитирую: "На территории одесского рынка "7 километр" правоохранители нашли 100 тысяч тонн неучтенной ткани на сумму $150 млн."

Кроме того на брифинге было сказано, что эта ткань хранилась в 315 контейнерах, но непонятным образом из 37 контейнеров с арестованным товаром ткань исчезла с ответственного хранения и по этому факту проводится следствие.

Но вот не сходятся у меня эти цифры почему-то! Что-то не так с арифметикой у тех, кто готовит инфу генпрокурору.

100 тысяч тонн ткани - это, на минуточку, 5000 полных огромных 20-тонных фур или столько же самых больших 40-футовых стандартных контейнеров! Которые никак не разложить в озвученных 315 контейнерах. И такое количество ткани не переработают все отечественные вместе взятые швейные фабрики за несколько лет!

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При этом информация пошла гулять по всем новостным сайтам, ТВ и официальным отчетам о проделанной работе. Но нам красивые цифры или реальные результаты?

По реальным результатам смогу сказать, что как только мы их почуствуем на себе, я буду первый, кто об этом напишет и порадуется. Пока, к сожалению, у тех, кто импортирует ткань вбелую, с уплатой НДС и пошлины, расходы на логистику (доставка и растаможка) по ткани - не менее 30%, а у наших конкурентов-теневиков 10-15%! Увы, никого не смущает отсутствие у них приходных документов и всевозможной сертификации. Зато дёшево! И как нам бороться с этим, платить налоги, аренду, нести издержки, обслуживать кредиты, да ещё и удерживать зарплаты сотрудников на должном уровне? И такая ситуация в легпроме не только у текстильщиков. А в целом - и не только в легпроме...

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Автор
Олександр СоколовськийОлександр Соколовський
Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Соколовского
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Овчаренко Павел
Овчаренко Павел
Надоел этот треп. Не могут наверхусидящие навести порядок по одной причине- НА ВСЕХ ЕСТЬ КОМПРОМАТ.Признайтесь, положа руку на сердце, что у каждого в ж зни были случаи, о которых тыдно
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