"КрАЗ" та "Боні і Клайд": опубліковано список боржників Фонду гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів опублікував дані про компанії та фізосіб, які мають найбільші борги перед банками, які закрилися. Рекордсмен – ТОВ "Боні і Клайд", яке винне "Дельта Банку" 3,1 млрд гривен.

Найбільші недостачі у "Дельта Банку", банку "Фінанси та кредит" і "ВТБ Банку". "В окремих позичальників заборгованість становить близько 2 млрд грн. На стягнення цих коштів є судові рішення, які очікують виконання", – повідомили в прес-службі ФГВФО.

Рекордний борг має ТОВ "Боні і Клайд" (його перейменували в "Факторіал") – воно винно "Дельта Банку" 3,1 млрд гривень. А загальна сума боргу тільки у першої п'ятірки компаній перед "Дельтою" – 9 млрд 840 млн гривень.

Скільки повинні "Дельта Банку"

Банку "Фінанси та кредит" "Зовнішньоторговельна фірма "КрАЗ" винна 1,9 млрд гривень, а "Торговий дім "Вагонозавод" – 1,3 млрд гривень.

"ВіЕйБі Банку" компанія "Тельманівський кар'єр" не дала 2,2 млрд гривень, а ТОВ "Залізничник" – 1,1 млрд гривень.

Не менші борги і перед "ВТБ Банком". Так, компанія "Полтавахіммаш" за трьома судовими справами, що набрало законної сили, винна йому в цілому 6,7 млрд гривень.

Скільки винні "ВТБ Банку"

Банки-банкрути

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника Дельта Банку Миколи Лагуна на 691 млн гривень.

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