Біткоїн зламали: хакери збанкрутували вкладників

Тільки з початку року хакери сім разів зламували біржі. Днями постраждала в'єтнамську VinDAX, втрати склали $ 500 тисяч. З майданчика вивели кошти в 23 цифрових активах.

Про це повідомляє The Block. Злом і суму збитку підтвердив адміністратор Telegram-каналу біржі. За його словами, інцидент стався три дні тому. В'єтнамська біржа в основному займається продажем токенов маловідомих проектів через свою IEO-платформу Launchpad. Зараз на ній проходить токенсейл блокчейн-проекту MyFie.

Капіталізація біткоіни впала до 167,5 млрд доларів

VinDAX стала вже сьомою зламаної кріптовалютной біржею в цьому році, а сукупний збиток від атак перевищив $ 105 млн.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного падіння у 2018 році.

У п'ятницю, 27 вересня, відбувся черговий обвал – курс впав до $8090. З'явився прогноз, що ціна криптовалюти може знизитися до $6000.

Курс біткоїна в понеділок, 30 вересня, упав нижче психологічного рівня в $8000. Тоді криптовалюта коштувала приблизно $7840.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує легалізувати криптовалюту в Україні.

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