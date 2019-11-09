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9 листопада • оновлено в 13:03
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Біткоїн зламали: хакери збанкрутували вкладників

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Тільки з початку року хакери сім разів зламували біржі. Днями постраждала в'єтнамську VinDAX, втрати склали $ 500 тисяч. З майданчика вивели кошти в 23 цифрових активах.

Про це повідомляє The Block. Злом і суму збитку підтвердив адміністратор Telegram-каналу біржі. За його словами, інцидент стався три дні тому. В'єтнамська біржа в основному займається продажем токенов маловідомих проектів через свою IEO-платформу Launchpad. Зараз на ній проходить токенсейл блокчейн-проекту MyFie.

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VinDAX стала вже сьомою зламаної кріптовалютной біржею в цьому році, а сукупний збиток від атак перевищив $ 105 млн.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування. Не визнані більшостю країн світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

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Тема
Криптовалюти
Теги
криптовалюта біткойн
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Pollak John
Pollak John
и никто отвечать за это не будет ) Лохов развели на ворованное бабло )
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