Біткоїн злетів у ціні на 500 доларів: у чому причина

Середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 2 квітня, зросла до 4661 долара.

За добу цифрова монета подорожчала на 12,8%, або майже 500 доларів, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зростання популярної криптовалюти сталося на фоні повернення великих гравців на ринок.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подорожчали на 5,3-8,9%.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Зокрема, курс Ethereum виріс на 5,3%, до 149,8 долара; Ripple – на 5,2%, до 0,3 долара; Litecoin – на 8,9%, до 66,2 долара; Bitcoin Саsh – на 6,9%, до 180,3 долара.

У результаті капіталізація біткоїна виросла до 82,1 млрд доларів, Ethereum – до 15,8 млрд доларів, Ripple – до 13,6 млрд доларів, Litecoin – до 4 млрд доларів, Bitcoin Саsh – до 3,1 млрд доларів.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал