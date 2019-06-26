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Біткоїн рекордно злетів у ціні: скільки тепер коштує "монета"

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Курс біткоїна 26 червня виріс на 11,3% — до $ 12,5 тис. за "монету". Це рекордний за останні 1,5 року показник.

Про це йдеться в даних найбільших криптовалютних бірж. Варто зазначити, що ще 1 червня одна "монета" продавалася за $8,5 тис. Інвестори, які придбали найпопулярнішу криптовалюту декілька тижнів тому на суму $50 тис., уже зараз отримали $23,5 тис. чистого прибутку.

Біткоїн рекордно злетів у ціні: скільки тепер коштує "монета"

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Думки про те, що буде з курсом у майбутньому, як і раніше, розходяться. Так звані криптооптимісти очікують різкого стрибка, водночас песимісти продовжують говорити про "нову валюту" як про "непередбачувану бульбашку, яка в будь-який момент може луснути".

Заробити на стрибках можливо, але також є ймовірність втратити заощадження. Наприклад, свого максимуму "монета" досягла в грудні 2017-го. Тоді криптовалюта продавалася за $20 тис. І для тих, хто придбав коіни ще на піку їхньої популярності, існуюче зростання навіть не компенсує збитків.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції й перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як очікується, нова криптовалюта Facebook — Libra — зможе використовуватися для здійснення покупок у всьому інтернеті, не тільки в соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще декілька тижнів тому аналітики спрогнозували, що біткоїн зможе пробити новий рекорд — $10 тис.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Теги
біткойнкурс валюткриптовалюта
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