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27 вересня • оновлено в 18:49
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Біткоїн рекордно пішов униз: аналітики спрогнозували падіння до $6000

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Найважчий для біткоїна за останні півроку тиждень завершується черговим обвалом. У п'ятницю, 27 вересня, курс впав до $8090.

При цьому ввечері в ніч на п'ятницю вартість головної цифрової валюти в якийсь момент навіть опустилася нижче психологічної позначки у $8000 – до $7906. За даними порталу CoinMarketCap, зниження за добу склало близько $300 або 4,2% (у четвер вдень вартість криптовалюти доходила до $8490).

Капіталізація знизилася до $145,4 млрд. Це найнижчий показник з середини травня 2019 року. Таким чином, за тиждень власники біткоїна в сумі втратили $37,8 млрд.

Новий обвал біткоїна

Новий обвал біткоїна

CoinMarketCap

Біткоїн потягнув за собою вниз і інші головні криптовалюти. Падіння у них відносно невелике – 1-3%. Однак в першій сотні дешевшають практично 85% монет, що говорить про паніку на цьому ринку.

Курс криптовалют падає

Курс криптовалют падає

CoinMarketCap

Ресурс BloomChain наводить думку співзасновника аналітичної компанії Fundstrat Global Advisors Тома Лі, який вважає, що в даний момент біткоїн проходить чергове дно.

"Учасники криптоспільноти згодні з тим, що поведінка курсу криптовалюти не дає приводів для паніки. При цьому коментатори припускають можливість подальшого зниження курсу BTC. На їхню думку, продовження спуску до $6 тис., як і раніше може сприйматися, як частина корекції курсу BTC після тривалого зростання", – йдеться в матеріалі.

Біткоїн рекордно пішов униз: аналітики спрогнозували падіння до $6000

Hype.ru

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Курс біткоїна в середу, 25 вересня, обвалився до $8400. Це найнижчий показник з червня 2019 року, коли криптовалюта почала відновлюватися після рекордного обвалу в 2018 році.

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Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
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70rus xxx
70rus xxx
Вот так и исчезнет биткоин,а я,признаться,так и не понял,что это за штука.
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