Більше жодної готівки: в Україні радикально змінять виплати чиновникам

В Україні зарплати всім держслужбовцям платитимуть на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

Раніше ця сума витрачалася на банківські комісії. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у Facebook.

"Тільки уявіть собі. 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь сума, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження. Виявилось, що близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок", – розповів Дубілет.

Він повідомив, що 3 листопада Кабмін прийняв постанову, якою перевів всі виплати співробітникам органів влади у безготівкову форму. "60 млн грн – це не така велика сума в масштабі всього бюджету. Але це – одне з багатьох заходів, які ми робимо, щоб виконати суворі KPI по оптимізації бюджету", – додав Дубілет.

Зарплати чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні масово скоротять працівників районних держадміністрацій (РДА). "Виставити на вулицю" збираються відразу 18849 держслужбовців.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд вже підготував законопроект і постанову про скасування обов'язковості трудових книжок.

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