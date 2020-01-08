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8 січня • оновлено в 16:35
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Більше можливостей звільняти: Верховна Рада опублікувала скандальний проєкт Трудового кодексу

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На сайті Верховної Ради опублікували текст проекту "Закону про працю", який було затверджено Кабінетом міністрів.

У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцю дається більше можливостей звільняти працівників. Також вводиться 7 різних типів трудового кодексу, які підлаштовані під різні типи зайнятості. Крім того на рівні закону з'явиться захист від психологічного тиску.

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Новий Трудовий кодекс

Новий Трудовий кодекс

Верховна Рада

Проєкт закону залишає базові соціальні гарантії в сфері праці, а саме:

  • Мінімальна заробітна плата і гарантія оплати в грошовій формі;

  • Оплачуваний лікарняний;

  • Щорічна оплачувана відпустка;

  • Збереження робочого місця на час відпустки у зв'язку з пологами і для догляду за дитиною;

  • Гарантії для призваних і мобілізованих на військову службу;

  • Режим роботи;

  • Безпека і охорона праці;

  • Захист від дискримінації.

Презентація нового Трудового кодексу

Презентація нового Трудового кодексу

МЕРТ

Законопроєкт скасовує можливість отримувати оплату праці будь-яким товаром, зарплату можна платити тільки грошима. Крім того, встановлюється підвищений розмір заробітної плати на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами. Оплата праці повинна бути мінімум на 4% вища заробітної плати за аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.

Що стосується найголовнішого обговорюваного пункту, так це гарантії для вагітних жінок і тих, хто перебуває в декреті. Так, законопроєктом залишається гарантована оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами від 126 до 140 днів.

Презентація нового Трудового кодексу

Презентація нового Трудового кодексу

МЕРТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Кодекс про працю
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальные продажные твари.
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