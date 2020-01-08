Більше можливостей звільняти: Верховна Рада опублікувала скандальний проєкт Трудового кодексу

На сайті Верховної Ради опублікували текст проекту "Закону про працю", який було затверджено Кабінетом міністрів.

У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцю дається більше можливостей звільняти працівників. Також вводиться 7 різних типів трудового кодексу, які підлаштовані під різні типи зайнятості. Крім того на рівні закону з'явиться захист від психологічного тиску.

Новий Трудовий кодекс Верховна Рада

Проєкт закону залишає базові соціальні гарантії в сфері праці, а саме:

Мінімальна заробітна плата і гарантія оплати в грошовій формі;

Оплачуваний лікарняний;

Щорічна оплачувана відпустка;

Збереження робочого місця на час відпустки у зв'язку з пологами і для догляду за дитиною;

Гарантії для призваних і мобілізованих на військову службу;

Режим роботи;

Безпека і охорона праці;

Захист від дискримінації.

Презентація нового Трудового кодексу МЕРТ

Законопроєкт скасовує можливість отримувати оплату праці будь-яким товаром, зарплату можна платити тільки грошима. Крім того, встановлюється підвищений розмір заробітної плати на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами. Оплата праці повинна бути мінімум на 4% вища заробітної плати за аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.

Що стосується найголовнішого обговорюваного пункту, так це гарантії для вагітних жінок і тих, хто перебуває в декреті. Так, законопроєктом залишається гарантована оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами від 126 до 140 днів.

Презентація нового Трудового кодексу МЕРТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 27 грудня затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні "права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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