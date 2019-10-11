500 млрд проблемних кредитів: Зеленський провів нараду щодо банківського сектору

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, наголосивши, що це є однією з передумов прискорення зростання української економіки.

У зустрічі взяли участь:

прем'єр-міністр Олексій Гончарук;

голова НБУ Яків Смолій;

міністр фінансів Оксана Маркарова;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та банківської спільноти;

керівники правоохоронних органів.

Володимир Зеленський на нараді president.gov.ua

Президент наголосив, що обсяги портфелів кредитів, наданих бізнесу, не демонструють відчутного зростання, тому бізнес не має ресурсу для розширення діяльності.

Спільне завдання влади, за словами Зеленського, – прибрати перешкоди до відновлення кредитування і вирішити проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

"Україні довелося витратити величезну кількість коштів – майже 300 млрд грн, щоб захистити вкладників банків і зберегти стабільність фінансової системи. Плюс у нас понад 500 млрд грн проблемних кредитів.

Зокрема, понад 400 млрд грн у державних банках. Це гроші, які втратили звичайні люди просто тому, що хтось із боржників відмовився виконувати свої зобов'язання і не повернув гроші. Ми про цю проблему знаємо і працюємо над її вирішенням", – прокоментував ситуацію Гончарук.

"Важливо, щоб боржники почули, що або вони добровільно повертають кошти, або держава задіє всі інструменти для їх повернення", – додав він.

За словами Смолія, Національний банк, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще актуальні, і головна з них – непрацюючі кредити.

"Україна – світовий лідер за цим показником. Сьогодні обсяг проблемних кредитів в українських банках становить близько 50%, або 566 млрд грн", – зазначив Смолій.

Ситуацію з ПриватБанком він назвав складною, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. "Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великобританії, США та Швейцарії", – підкреслив голова НБУ.

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За словами прем'єр-міністра, фінансово-економічний блок уряду планує сконцентрувати зусилля на очищенні державних банків від непрацюючих кредитів.

По-перше, через інструмент реструктуризації зобов'язань позичальників. По-друге, через реалізацію банками проблемних активів, зокрема шляхом застосування механізмів голландських аукціонів із паралельним розвитком повноцінного ринку вторинних фінансових активів. По-третє, через подальше відстоювання інтересів держави в судах України та за кордоном для повернення коштів, заборгованості колишніх власників банків і пов'язаними з ними осіб.

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Ще однією перешкодою на шляху до відновлення кредитування є незавершена судова реформа.

"Суди незалежні, і президент не може втручатися в їх роботу у конкретних справах, проте це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи загалом", – підкреслив Зеленський.

За словами президента, банки повинні відчувати себе захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів повинно здійснюватися неухильно, без "стоп-листів".

"Тому судова реформа так само залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування", – зазначив глава держави.

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Як писав OBOZREVATEL, нещодавно нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський подав два законопроєкти про скасування в Україні військового збору.

Проєкти законів №2252 та №2253 вносять зміни до Податкового та Бюджетного кодексів. Якщо їх ухвалять, військовий збір буде скасований із 1 січня 2020 року.

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