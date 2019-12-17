Банани для партнера Путіна: як глава "Укроборонпрому" Зеленського заробляє на Україні

Айварас Абромавічус під прикриттям "реформатора" і новоспеченого патріота України вже кілька років заробляє на державі. Судячи з усього, для литовця ми стали "банановою республікою", на якій можна отримувати непогані доходи.

Раніше ми вже розповідали про його зв'язки з Путіним і надзаробітки на аграрному бізнесі, а зараз покажемо, як Абромавічус, маючи інсайдерську інформацію і вплив на владу, отримує відсотки від українського держборгу.

OBOZREVATEL докладно розповідає про те, як литовець заробляє на Україні і чому у США через це могли б посадити.

"Забув" задекларувати ОВДП

Як заробляє Абромавічус:

його сім'я купує облігації державної держпозики;

Абромавічус, маючи зв'язки в Кабміні, володіє інсайдерською інформацією (знає заздалегідь) про ставки і розміщення паперів;

сам Абромавічус став одним із авторів нової боргової політики країни;

зароблені гроші він виводить з України, при цьому його фірма працює в РФ і володіє акціями російського банку спільно з президентом Володимиром Путіним;

Абромавічус не збирається залишатися в Україні, про це свідчить його рішення залишити литовський паспорт. Крім того, він брав участь у виборах у рідній країні (про це в наступних публікаціях).

Абромавічус не просто "український реформатор" із литовським паспортом. Він ще і наш кредитор. Литовець іще кілька років тому став автором нової боргової політики країни і сам же вирішив позичити Україні.

Айварас Абромавічус

Айварас "уточнив" свою декларацію додавши, що його дружина купила ОВДП в кількості 515 штук. Це мільйони гривень, які бюджет повинен повернути в скарбничку сім'ї держчиновника.

Номінальна вартість однієї такої облігації – 26,3 тис. грн. Тобто в сумі Україна винна Абромавічусу 13,5 млн грн плюс відсотки. Але це тільки "крапля". Насправді литовець може заробляти на новій борговій політиці України мільярди. Справа в тому, що найчастіше ОВДП купують іноземні держфонди. Засновником одного з таких є сам Абромавічус – East Capital.

Новини Скандальному Абромавічусу надали доступ до держтаємниці

Український держборг став надпопулярним. Ще минулого року іноземці дали близько 6 млрд грн, а цьогоріч – 106 млрд. Величезні відсотки (14-16%) і політика держави, при якій кожна третя гривня йде на погашення заборгованості дала свої результати.

Не останню роль у цьому зіграв і Айварас. Він має зв'язки в Кабміні, особисто привів до на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського майбутнього главу Кабміну Олексія Гончарука.

У США сім'я Абромавічуса могла потрапити під суд і навіть сісти за те, що, маючи інсайдерську інформацію, заробляють на державних цінних паперах.

Айварас Абромавічус свого часу займав пост заступника міністра економрозвитку і торгівлі та вже тоді почав політику залежності від кредиторів. Але якщо раніше ми брали гроші у МВФ, то зараз головний кредитор – приватні фонди. Співзасновник одного з таких фондів – East Capital – знову-таки Абромавічус.

ОВДП з одного боку дають Україні "швидкі" гроші і дозволяють знизити курс долара, а з іншого – стали зашморгом на шиї. Загальний відсоток, з урахуванням зміцнення гривні, який Україні доведеться виплатити в доларовому еквіваленті перевищує 30%.

Причому старі борги частково виплачуються за рахунок нових. Фактично це боргова піраміда. МВФ видавав кредити під 2%, а приватні фонди – під 14%. А де держава буде брати гроші, щоб взяти 100 грн, а повернути 114? Як показав бюджет на 2020-й рік, рецепт складається усього з двох інгредієнтів: ще борги й урізання всіх інших витрат у рахунок погашення боргу. Детальніше про останнє можна прочитати тут.

Цікаво, як великий чиновник, реформатор і економіст міг помилитися у власній декларації і забути про те, що серед боржників його сім'ї цілу державу.

Як заробляє сім'я Абромавічусів

Головне джерело доходу сім'ї чиновника – зарплата від "Агро Регіон Україна". Ця фірма належить партнеру Абромавічуса Ларсу Петеру. Разом вони створили East Capital. Фактично партнер литовця платить зарплату його дружині. І тільки за минулий рік сума склала 29,1 млн грн.

Айварас Абромавічус

Чи справді це зарплата дружини, чи ж у такий спосіб партнер глави "Укроборонпрому" виплачує зароблену частку і самому Абромавічусу – питання відкрите.

Однак факт залишається фактом – литовець має доступ до української державної таємниці, впливає на Кабмін, має відношення до нової боргової політики країни і при цьому сам же заробляє на державних цінних паперах. А зароблені гроші після зберігає, зокрема, в іноземних банках Swedbank AB, Danske Bank.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!