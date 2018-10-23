Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення

Українців, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах у режимі транзиту, хочуть зобов'язати вносити фінансову гарантію — грошову заставу, яка, в разі подальшого розмитнення, буде зарахована в суму необхідних платежів.

Якщо ж власник у визначений термін офіційно не оформить авто, то грошову заставу йому не повернуть. Про це в ефірі ObozTV заявила народний депутат від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, коментуючи проблему "євроблях".

Варто зазначити, що сума застави гарантуватиме оплату митних платежів. Якщо вивезти автомобіль у зазначений термін, гроші повернуть, якщо ж власник прийме рішення розмитнити авто, вони підуть у рахунок оплати мита, акцизу та податку.

За її словами, відповідні законопроекти "просуваються, мають бути розглянуті до другого читання на комітеті, а також розглядатимуться у залі наступного пленарного тижня".

"Я хочу звернути увагу всіх громадян на тому, як викладені в законопроекті №8488 зміни у статті Митного кодексу 469 і 381. Ми передбачили, що саме є порушенням. Крім того, переміщення громадянами України в митному режимі транзиту без фінансової гарантії (грошової застави у вигляді митних платежів) у подальшому буде неможливим", — зазначила депутат.

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Як підкреслила Южаніна, нинішня ситуація не може тривати довго. За її словами, існуючі норми щодо ввезення автомобілів і поміщення їх у режим транзиту, — дозволяють "отримати на підставі цього таку пільгу як "умовне повне звільнення".

"А потім фізична особа перервала заявлений під час митного оформлення транзит і хоче не нести за це відповідальності, посилаючись на невірно застосовану до нього статтю", — додала вона.

Нардеп вважає, що до водіїв "євроблях" необхідно застосовувати статтю 485 Митного кодексу — дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів. Покарання, передбачене цією статтею — штраф у розмірі 300% від несплаченої суми платежів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект нардепа Ніни Южаніної про зменшення розміру акцизів під час розмитнення автомобілів на іноземних номерах.