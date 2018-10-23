МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Авто на єврономерах: власникам приготували нововведення

11.2тЧитати матеріал російською

Українців, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах у режимі транзиту, хочуть зобов'язати вносити фінансову гарантію — грошову заставу, яка, в разі подальшого розмитнення, буде зарахована в суму необхідних платежів.

Якщо ж власник у визначений термін офіційно не оформить авто, то грошову заставу йому не повернуть. Про це в ефірі ObozTV заявила народний депутат від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, коментуючи проблему "євроблях".

Варто зазначити, що сума застави гарантуватиме оплату митних платежів. Якщо вивезти автомобіль у зазначений термін, гроші повернуть, якщо ж власник прийме рішення розмитнити авто, вони підуть у рахунок оплати мита, акцизу та податку.

За її словами, відповідні законопроекти "просуваються, мають бути розглянуті до другого читання на комітеті, а також розглядатимуться у залі наступного пленарного тижня".

"Я хочу звернути увагу всіх громадян на тому, як викладені в законопроекті №8488 зміни у статті Митного кодексу 469 і 381. Ми передбачили, що саме є порушенням. Крім того, переміщення громадянами України в митному режимі транзиту без фінансової гарантії (грошової застави у вигляді митних платежів) у подальшому буде неможливим", — зазначила депутат.

Новини
Верховний Суд визнав законними нерозмитнені авто на єврономерах

Як підкреслила Южаніна, нинішня ситуація не може тривати довго. За її словами, існуючі норми щодо ввезення автомобілів і поміщення їх у режим транзиту, — дозволяють "отримати на підставі цього таку пільгу як "умовне повне звільнення".

"А потім фізична особа перервала заявлений під час митного оформлення транзит і хоче не нести за це відповідальності, посилаючись на невірно застосовану до нього статтю", — додала вона.

Нардеп вважає, що до водіїв "євроблях" необхідно застосовувати статтю 485 Митного кодексу — дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів. Покарання, передбачене цією статтею — штраф у розмірі 300% від несплаченої суми платежів.

Новини
В Україні євроавто зайняли велику частку ринку: названі найпопулярніші марки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект нардепа Ніни Южаніної про зменшення розміру акцизів під час розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАвто на єврономерахАвтоновини України
Особа
Ніна Южаніна
Місце
Україна
Об'єкти
Автомобільавтоеврономера
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
13
19
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
Переходит на распилы и конструкторы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Звичайно ж, питання євро блях потрібно вирішувати. Вирішувати тому, що це є джерелом безладу на дорогах. А ще гірше – джерелом внутрішньої дестабілізації. Звичайно ж, вирішене воно буде за рахунок чесних платників податків, від того вже нікуди не подінешся. Але найгірше те, що керівники цих євробляхерів не зацікавлені у вирішенні питання. Не зацікавлені з кількох причин: 1. У них процвітаючий бізнес на завезенні євроблях, який закінчиться, коли питання буде законодавчо закрито. 2. Вони втратять статус "лідєров-актівістов", тобто з політичних діячів знову стануть ніким. 3. Усі ці блокування та люмпен-революції дуже вигідні Москві. І я маю велику підозру, що блокування Києва, штурми кабміну і будь-яка дестабілізація (особливо перед виборами) гарно оплачуються російськими грішми. Саме тому керівники бляховодів відкидають будь-які пропозиції та висувають все більш нереалістичні умови, купи поправок до законопроектів, максимально затягуючи справу. Їм НЕ ВИГІДНЕ вирішення питання, на якому вони заробляють дуже непогані гроші, допоки воно в підвішеному стані. Їм не цікаво різати курку, яка несе їм золоті яйця.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Все правильно.И денег с этих хитрожопых ублюдочных евробляхеров надо брать много,а после этого отбирать этот металлолом на колесах и под пресс его-на металлолом.А хитрожопых любителей не платить налоги и кататься за чужой счет-посылать нахуй.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги