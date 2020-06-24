МоваЯзык

Топтеми:

Авіакомпанія SkyUp відновить польоти по Україні

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,2 т.
Авіакомпанія SkyUp відновить польоти по Україні

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні. (Фото: skyup.aero)

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.

Перші рейси заплановані вже на 26-30 червня з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя, а також у зворотному напрямку. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Від липня почнуть здійснюватися перші рейси між регіонами:

  • Харків-Львів та Львів-Харків;

  • Харків-Одеса та Одеса-Харків;

  • Львів-Одеса та Одеса-Львів;

  • Львів-Херсон та Херсон-Одеса.

Він нагадав, що під час перельотів продовжать діяти карантинні вимоги до безпеки.

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні Telegram Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ryanair і Swiss з 21 червня відновили регулярні польоти до України після тримісячної перерви.

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.

УкраїнаавіаперельотиКарантин в УкраїніSkyUpавіабілетиВладислав Криклій 
Поділитися в Facebook
  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії