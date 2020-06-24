Авіакомпанія SkyUp відновить польоти по Україні

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні. (Фото: skyup.aero)

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.

Перші рейси заплановані вже на 26-30 червня з Києва до Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя, а також у зворотному напрямку. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Від липня почнуть здійснюватися перші рейси між регіонами:

Харків-Львів та Львів-Харків;

Харків-Одеса та Одеса-Харків;

Львів-Одеса та Одеса-Львів;

Львів-Херсон та Херсон-Одеса.

Він нагадав, що під час перельотів продовжать діяти карантинні вимоги до безпеки.

SkyUp оголосила про відновлення польотів по Україні Telegram Владислава Криклія

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ryanair і Swiss з 21 червня відновили регулярні польоти до України після тримісячної перерви.

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.