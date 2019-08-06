Авіакомпанія олігарха виграла тендер на перевезення президента України

Авіакомпанія "Роза вітрів", яка входить в структуру бізнесу олігарха Ігоря Коломойського, виграла тендер на перевезення вищих посадових осіб України, в тому числі президента.

Про це сказано в результатах тендера на сайті Prozorro, оголошеного державним авіапідприємством "Україна". При цьому компанія була єдиним учасником держзакупівлі.

prozorro.gov.ua

Свої послуги "Роза вітрів" повинна надати до 31 грудня 2019 року, за що отримає 35,1 млн грн. Базовим аеропортом для неї буде "Бориспіль".

"Роза вітрів" - Windrose

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві оборони України в останній момент відмовилися від покупки навчальних тренажерів для екіпажів зенітних ракетних комплексів "Бук-М1". Це пояснили скороченням витрат.

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