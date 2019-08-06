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Авіакомпанія олігарха виграла тендер на перевезення президента України

11т Читати матеріал російською

Авіакомпанія "Роза вітрів", яка входить в структуру бізнесу олігарха Ігоря Коломойського, виграла тендер на перевезення вищих посадових осіб України, в тому числі президента.

Про це сказано в результатах тендера на сайті Prozorro, оголошеного державним авіапідприємством "Україна". При цьому компанія була єдиним учасником держзакупівлі.

Авіакомпанія олігарха виграла тендер на перевезення президента України

prozorro.gov.ua

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Свої послуги "Роза вітрів" повинна надати до 31 грудня 2019 року, за що отримає 35,1 млн грн. Базовим аеропортом для неї буде "Бориспіль".

"Роза вітрів" - Windrose

"Роза вітрів" - Windrose

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві оборони України в останній момент відмовилися від покупки навчальних тренажерів для екіпажів зенітних ракетних комплексів "Бук-М1". Це пояснили скороченням витрат.

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Тема
Держзакупівлі в Україні
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ProZorro
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Dell Alex
Dell Alex
Кто бы сомневался ))
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Макарский Александр
Макарский Александр
На этом литаке слуги народа полетят в светлое майбутне!
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