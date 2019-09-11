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11 вересня • оновлено в 11:25
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Apple представила iPhone 11: скільки буде коштувати в Україні

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Початок продажів нових смартфонів від Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в Україні очікується в кінці жовтня 2019 року.

На презентації Apple, яку провели 10 вересня, назвали ціни на нові пристрої. Такими вони будуть в США та Європі.

  • Ціна iPhone 11 (64/128/256 Гб) – $699/749/849. Це приблизно 17,4 тис./18,6 тис./21,1 тис. гривень;

  • Ціна iPhone 11 Pro (64/256/512 Гб) – $999/1149/1349; Це приблизно 25 тис./28,5 тис./33,5 тис. гривень;

  • Ціна iPhone 11 Pro Max (64/256/512 Гб) – $1099/1249/1449. Це приблизно 27,4 тис./31,1 тис./36 тис. гривень

Очікується, що ціна нових iPhone 11 в Україні буде вище, ніж в США. Зазвичай в перші місяці накрутка торгових мереж становить $ 200 і вище. А коли попит падає, то продавці в Україні трохи знижують ціни.

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Apple презентувала нові iPhone: як вони виглядають

Продажі смартфонів iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max в світі розпочнуться 20 вересня.

Початок продажів нових iPhone в Україні зазвичай починається через місяць після офіційної дати. Отже, купити новий iPhone 11 українці зможуть в кінці жовтня 2019 року.

Деякі українські інтернет-магазини вже створили сторінки для нових гаджетів і почали попередні замовлення. Скільки вони коштуватимуть, поки не відомо. "Ціна формується", – повідомляють продавці.

Ціна на iPhone 11 в Україні

Ціна на iPhone 11 в Україні

Зазвичай накрутка в українських магазинах на iPhone становить близько $ 200. Отже варто чекати, що нові iPhone 11 в Україні коштуватимуть від 22,5 тис. гривень (за базову модель з пам'яттю 64 гігабайти) до 40 тис. гривень (за iPhone 11 Pro Max з пам'яттю на 512 гб).

Ціна на iPhone 11 в Україні

Ціна на iPhone 11 в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) пройшла щорічна презентація продукції Apple. У прямому ефірі мільйонам глядачів показали новий iPhone 11, Apple Watch, iPad і інші новинки компанії.

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Місце
Україна
Теги
iPhone iPhone 11 Apple
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