ЗМІ повідомили, що новий iPhone 12 може не вийти у вересні: таке трапиться вперше

Презентація iPhone 12 у вересні може не відбутися. mobile-review.com

Компанія Apple може не встигнути до вересня з випуском нового смартфона iPhone 12 – першого у виробника, який буде оснащено 5G-модемом.

Це випливає з інтерв'ю фінансового директора виробника чіпів для Apple компанії Qualcomm Акаша Палхівали, йдеться в публікації The Verge. Він заявив, що поставки для "деякого флагмана" були пересунуті з третього кварталу на четвертий, що вплинуло на фінансовий звіт компанії.

За його словами, 5G-модеми Qualcomm були готові до поставки у вересні, однак покупець затримує відвантаження товару до грудневого кварталу.

"Грудневий квартал Qualcomm охоплює жовтень, листопад і грудень, тому, якщо телефон буде намічений на вересень, він може бути відкладений тільки на наступний місяць", – зазначило видання.

Представник Qualcomm не сказав, про який смартфон йдеться. Однак сайт стверджує, що інших великих презентацій крім нового iPhone на вересень не заплановано. Тим більше таких, які могли б серйозно вплинути на фінансові звіти компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове покоління флагманських моделей iPhone 12 відрізнятиметься зменшеним розміром "моноброви".

Раніше експерти порівняли специфікації нового iPhone SE 2020 року випуску зі старою моделлю, а також iPhone 11, iPhone XR і iPhone 8. Нову версію телефону iPhone SE. Apple представила 15 квітня.