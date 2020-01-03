Акції Apple побили новий рекорд: стала відомою вартість гіганта

Ціна акцій американської компанії Apple вперше перевищила позначку $300 (понад 7100 грн).

Рекорд було побито у четвер, 2 січня, при закритті торгів на біржі – цінні папери компанії подорожчали на 2,3%. Їхня ціна склала $300,35, повідомляє Financial Times.

Видання пов'язує успіх Apple з тим, що вона домовилася про співпрацю з колишнім виконавчим директором компанії HBO Річардом Плеплером, який випускатиме відеоконтент для нового потокового сервісу Apple TV +. Це заспокоїло інвесторів, які раніше побоювалися, що попит на iPhone почав падати.

"Акції Apple вперше досягли $200 в серпні 2018 року, а з 2009 року їх вартість зросла майже в десять разів", – повідомило видання.

Apple – найдорожча компанія в США. Загалом її акції коштують близько $1,33 трлн. Акції Microsoft коштують $1,23 трлн.

Акції Apple виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 роки після презентації нових iPhone 11 вартість американської компанії Apple перевищила $1 трлн.

На початку листопада 2019 року стан глави компанії Tesla Ілона Маска за тиждень виросло на $2 млрд і досягло $22,9 млрд після того, як вартість акцій зросла на 24%.

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