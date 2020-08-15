Айтішникам із Білорусі на час протестів запропонували переїхати в Україну. Колаж Обозревателя

Україна готова прийняти в себе білоруські ІТ-компанії та фахівців, робота яких зазнає проблем через перебої з інтернетом і мобільним зв'язком, за допомогою яких влада намагається перешкоджати протестам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 14 серпня. Він додав, що білоруський IT-сектор кілька років поспіль активно розвивався та забезпечував до 10% ВВП країни.

"Разом з українським ІТ-бізнесом Мінцифри готове створити всі необхідні умови для комфортного переїзду ІТ-компаній і фахівців до України. Українська ІТ-компанія може запросити до себе на роботу такого іноземця", – написав Федоров.

Що потрібно для переїзду в Україну:

Серед документів іноземцю треба надати лише копії свого паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5.

Потім компанія звертається із заявою до Центру зайнятості, до якої додає копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди з ним.

Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл.

Іноземець може легально проживати та працювати в Україні.

Цим механізмом може скористатися будь-який іноземний спеціаліст незалежно від його рівня кваліфікації.

"Ми також забезпечили можливість іммігрувати до України 5 000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років", – додав міністр.

За словами Федорова, імміграція в межах квот дає можливість іноземним айтішникам працевлаштуватися на тих самих умовах, що й громадяни України. Не прив’язуватися до конкретних термінів перебування в нашій країні та до конкретного місця роботи чи посади. Також вони можуть стати приватними підприємцями та іммігрувати до України разом зі своїми родинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня в Мінську невідомі озброєні люди увірвалися в офіси компаній "Яндекс" і Uber і заблокували їхню роботу.

У Білорусі підприємці з IT-сфери запропонували матеріальну допомогу співробітникам міліції і спецслужб, якщо вони вирішать звільнитися, щоб не брати участі в жорстких розгонах протестів.

Прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, становлять приблизно $141 млн.

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