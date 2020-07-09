102,6%: в умовах кризи Харківщина перевиконала бюджет

Глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер заявив, що зведений бюджет регіону був виконаний за перше півріччя.

За його словами, планових показників вдалося досягти всього за 6 місяців, за цей час в загальний фонд зведеного бюджету надійшло 9,3 мільярда гривень, також поповнився і загальний фонд обласного бюджету – туди надійшло 1,4 мільярда.

Як зазначив Кучер, Харківська область пішла сучасною світовою практикою скорочення витрат в умовах кризи і завдяки цьому в регіоні вдалося стабілізувати економічну ситуацію.

"Після того, як економічне становище в області та країні змінилося, ми змушені були переглянути наш бюджет – його потрібно було врегулювати і збалансувати. У результаті за січень-червень 2020 досягнуті планові показники. Так, до загального фонду зведеного бюджету області надійшло 9,3 млрд. гривень (це 102,6% до плану). Ця цифра більше, ніж в минулому році за такий же період. До загального фонду обласного бюджету надійшло 1,4 млрд. грн. Це 101,9% до плану", – сказав голова ХОДА.

Також в обласній адміністрації відзначили, що керівництво Харківської області надає максимальну підтримку бізнесу і підприємствам, які є основними платниками податків, з яких і наповнюється бюджет. Завдяки тому, що в регіоні створені комфортні умови для бізнесу, в період кризи підприємства змогли продовжити свою роботу і навіть наростити потужності. Про це свідчить збільшення поставок електроенергії, які збільшилися на 25,6%, в тому час, коли середній показник по Україні склав 6,9%