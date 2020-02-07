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8 лютого • оновлено в 07:53
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Дві платіжки об'єднають: українців чекає нововведення щодо газу

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В Україні вирішили об'єднати дві платіжки - за газ і його доставку. Над цим уже працює Кабінет Міністрів України.

Про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Дві платіжки – це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", – зазначив прем'єр.

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За його словами, Кабмін над цим зараз працює. Рішення про поділ платіжок за газ і його розподілення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Дві платіжки за газ не вплинуть на загальну вартість

Дві платіжки за газ не вплинуть на загальну вартість

Колаж

"Але ми зараз формуємо політику в цій сфері. Тому найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, зрозумілому і правильному вигляді. Це питання комунікації", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, за якої людям, що не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Ціна на газ
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
газ
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За Україну
За Україну
Что в лоб, что полбу. Ведь вопрос не в количестве платежек, а в правомерности таких начислений. Пусть обяснят за какое такое обслуживание мы должны платить, что входит в понятие обслуживание газовых сетей. А ведь название этой услуги совсем другое - доставка газа, транспортировка. И почему я должен платить если неиспользовал ни одного куба, какая при этом возникла транспортировка по тем же трубам за которые люди уже давно заплатили. Это тоже самое как обслуживание приборов учета количества воды и тепла (счетчиков общедомовых) независимо есть у вас квартирный счетчик или нет. А где обоснование таких платежей, колько раз в месяц эта услуга предоставляется, вид работ, где Акты выполненных работ, ведь по закону эти приборы есть собственностью жильцов дома и если мы такую услугу не заказывали то за что платить. Самое большое, что делает водоканал это раз в месяц снимает показания и за это нужно платить, но в тариф включена заработная плата таким работникам. Вобщем маразм крепчает, думают люди лохи.
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Кришны Харя
Кришны Харя
Идиоты
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Livesey David
Livesey David
Жить стало лучше, жить стало веселее. ))
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