Дві платіжки об'єднають: українців чекає нововведення щодо газу

В Україні вирішили об'єднати дві платіжки - за газ і його доставку. Над цим уже працює Кабінет Міністрів України.

Про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Дві платіжки – це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", – зазначив прем'єр.

За його словами, Кабмін над цим зараз працює. Рішення про поділ платіжок за газ і його розподілення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Дві платіжки за газ не вплинуть на загальну вартість Колаж

"Але ми зараз формуємо політику в цій сфері. Тому найближчим часом ми зробимо все, щоб оптимізувати і подавати людям інформацію в доступному, зрозумілому і правильному вигляді. Це питання комунікації", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, за якої людям, що не користуються природним газом, приходять рахунки за його доставку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram