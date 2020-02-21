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21 лютого • оновлено в 11:45
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Два Lexus і Audi: розкрито декларацію Мунтяна, який погорів на хабарі

2.1т
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Глава Чернівецької облради Іван Мунтян, який є фігурантом справи про вимагання та хабарництво, задекларував у 2019 році два автомобілі Lexus, Audi Q7 і житло в Чернівцях.

Така інформація вказана в його декларації. Зазначається, що в Мунтяна та його сім'ї збільшилася кількість нерухомості. Його дружина вказала нове помешкання у Чернівцях на 83 кв. м, яким вона безоплатно користується з вересня 2019 року.

Також у Мунтяна і його сина з'явилися два автомобілі Lexus, один із яких став власністю сина, а дружина чиновника почала їздити на Audi Q7.

Крім того, як і торік, голова Чернівецької облради удвох із дружиною задекларували у власності 6,5 гектара землі, розташованої в селі Кам'янка Глибоцького району. З нерухомості в нього залишилися задекларованими будинок рибалки площею 43 кв. м і склади площею майже 1400 кв. м, які належать його дружині.

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Крім того, Мунтян, як і у 2018 році, володіє двома об'єктами незавершеного будівництва – житловим будинком на 650 кв. м і будинком відпочинку на 500 кв. м.

Іван Мунтян

Іван Мунтян

ukrinform.ua

З цінного рухомого майна Мунтян вказав швейцарський наручний годинник Perrelet, каблучку з дрібним дорогоцінним камінням та дві шуби, що належать його кращій половині.

Доходи у жодного з подружжя істотно не зросли. Мунтян у 2019 році заробив майже 800 тис. гривень заробітної плати – це приблизно на 150 тис. гривень більше, ніж минулого року. А його дружина отримала 165 тис. гривень доходу від підприємницької діяльності (у 2018 році було 120 тис. гривень).

У 2019 році чиновник задекларував 200 тис. гривень, 18 тис. доларів і 9 тис. євро, а дружина – лише 312 тис. гривень, 22 тис. доларів і 10 тис. євро.

Правда, у 2018 році Мунтян не згадував про жодні витрати, а вже у 2019-му він декларує їх майже на три мільйони гривень. У половину з цих коштів його сім'ї обійшовся відпочинок у Румунії та США, решта пішли на ремонт і утримання нерухомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івану Мунтяну 4 лютого повідомили про підозру в отриманні хабара в розмірі 180 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що група депутатів від партії "Батьківщина" хоче взяти на поруки главу Чернівецької обласної ради.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна Чернівці
Тег
декларація
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