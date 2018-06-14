Дубневич: "Швидкісний потяг з Києва до Ужгорода - буде!"

Комітет Верховної Ради з питань транспорту рекомендував "Укрзалізниці" (УЗ) ввести швидкісне пасажирське сполучення від Києва до Ужгорода.

Про це голова комітету Ярослав Дубневич заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Комітет рекомендував УЗ запропонувати, як можна ввести швидкісне пасажирське сполучення від Києва до Ужгорода. Однак на ПАТ" УЗ" обмежилися формальною відпискою: мовляв, впровадження цього маршруту недоцільно. Без будь-яких обґрунтувань", - розповів Ярослав Дубневич.

У той же час народний депутат впевнений, що такий потяг Україні потрібен, а пасажирський трафік в цьому напрямку буде не менший, ніж в напрямку Київ-Перемишль (Польща).

"Ужгород - дуже привабливе місто як з точки зору туризму, так і з точки зору бізнесу - не забувайте, що поруч кордон з ЄС. Пряме швидкісне пасажирське сполучення з Києвом - це додатковий плюс для Карпатського регіону. Отже, швидкісний потяг до Ужгорода буде ", - заявив народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на потягах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду.