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14 квітня • оновлено в 17:01
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В Україні припиняється видобування вугілля: ДТЕК вимушено зупинив усі шахти

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"ДТЕК Енерго" призупиняє підприємства "ДТЕК Павлоградвугілля" та три збагачувальні фабрики у зв'язку з погіршанням ситуації в енергетиці України.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час прес-брифінгу.

Гендиректор ДТЕК повідомив, що з 20 квітня припиняють роботу шахти та допоміжні підприємства об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також Першотравенський ремонтно-механічний завод та Науково-виробничий центр. Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі.

В Україні припиняється видобування вугілля: ДТЕК вимушено зупинив усі шахти

За словами Тімченка, підприємства переводяться в режим підтримки життєдіяльності, а співробітники виводяться в простій з оплатою згідно з колективним договором. Всього на 10 шахтах і допоміжних підприємствах "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальних фабриках "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", Першотравенському РМЗ і НВЦ ДТЕК працює приблизно 22 800 осіб.

Раніше "ДТЕК Енерго" вже був змушений призупинити п'ять шахт "ДТЕК Добропіллявугілля", шахту "Білозерська" та ЦЗФ "Жовтнева" у зв'язку з незатребуваністю вітчизняної електроенергії.

До цього гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бєдін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав більш як 4 млрд грн за доставлену електроенергію від ДП "Гарантований покупець", якому постачає 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, внаслідок чого компанія наразі не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза у вуглевидобуванні спричинена енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спровокований кризою на енергоринку дефіцит коштів у компанії НАЕК "Енергоатом" може привести до зупинки ядерних блоків.

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Тема
вугільний скандал
Місце
Україна
Тег
ДТЕК
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
помните--эффект бабочки.без потребителей все рухнет.як там инвесторы уже на входе?
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Економіка

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