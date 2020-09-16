Друга хвиля COVID-19 спровокує сплеск безробіття, – експерт

Ситуація з безробіттям може повернутися до весняних показників в разі другої хвилі коронавірусу і повернення держави до жорсткого карантину. Також через епідемію українцям навряд чи варто розраховувати на зростання доходів найближчим часом. Таку заяву в коментарі УНІАН зробила експерт з ринку праці Тетяна Пашкіна.

"Ситуація на ринку праці може повернутися до весняних показників у разі другої хвилі коронавірусу. Тому що ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", – сказала вона.

Пашкіна зазначила, що трудова міграція в інші країни в нинішній ситуації також ускладнена, що загострює проблеми на ринку праці в Україні.

"Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин (в інших країнах. - Ред.). Ми маємо, наприклад, другу хвилю коронавірусу в Чехії, а це наш партнер по працевлаштуванню. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток у європейських країнах, тепер його не мають", – зазначила експерт.

Крім того, Пашкіна переконана, що ситуація із середньою зарплатою навряд чи буде незабаром істотно поліпшуватися – особливо в сфері послуг.

"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, він не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", – сказала Пашкіна.

За словами експерта, відсутність чіткої стратегії держави на ринку праці тільки погіршує ситуацію.

"Бізнес, мені здається, не бачить, що є якась державна програма хоча би на півроку, яка давала би розуміння людям, на що їм розраховувати в разі зміни ситуації", – заявила Пашкіна.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними Держстату, від початку дії карантину (12 березня) за станом на 20 серпня статус безробітних отримали 431,8 тис. українців, що на 67% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Національний банк України прогнозував пік рівня безробіття в країні в другому кварталі – до 11,5%, після чого в другому півріччі цей показник піде на спад і в цілому за підсумками року буде вищим від торішнього, але нижче 10%. Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% в 2021 році, 8,5% у 2022-му і 8% в 2023-му.

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