"Дороги – жесть!" У Криму поділилися показовими фото після окупації

У анексованому Росією Криму так звана влада не ремонтує дороги і не займається благоустроєм міст.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%. На своїй сторінці в Twitter вона оприлюднила пост, опублікований на одному з місцевих пабліків Ялти в соцмережах.

"10-тий район, будинок 44. Дороги жесть, ноги зламаєш, діти бігають і падають, люки провалюються, років 100 вже ніхто не ремонтував. Так і живемо... Анонімно", - написав користувач.

Він також оприлюднив знімки, на яких видно жахливий стан доріг у дворі житлового будинку.

Ялта

Анонім не місцевий?

Може, років 5? pic.twitter.com/lNgfy5tSkY - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 15 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують. Блогер опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!