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"Дороги – жесть!" У Криму поділилися показовими фото після окупації

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У анексованому Росією Криму так звана влада не ремонтує дороги і не займається благоустроєм міст.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%. На своїй сторінці в Twitter вона оприлюднила пост, опублікований на одному з місцевих пабліків Ялти в соцмережах.

"10-тий район, будинок 44. Дороги жесть, ноги зламаєш, діти бігають і падають, люки провалюються, років 100 вже ніхто не ремонтував. Так і живемо... Анонімно", - написав користувач.

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Він також оприлюднив знімки, на яких видно жахливий стан доріг у дворі житлового будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують. Блогер опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим фотографии робота
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бездорожье - это, конечно, плохо, но… В России Крым с 2014 года, то есть пять лет, а до этого он 23 года был украинским. Отсюда вопрос, даже два: 1) почему украинская власть за четверть века не удосужилась построить дороги в Крыму? 2) почему от России за 5 лет требуют приведения в полный порядок того, на что Украине не хватило в пять раз более продолжительного срока? :)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот что значит полная деградация мозга!!! Эта роксолана даже не понимает, как мощно она сейчас потроллила бывшую оккупационную украинскую власть в Крыму.
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CARGO 100
CARGO 100
"Дороги жесть, ноги сломаешь, ... лет 100 уже никто не ремонтировал."
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