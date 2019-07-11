"Допомагають "Газпрому": "Нафтогаз" різко розкритикував переговори Бойка і Медведчука з Росією

У НАК "Нафтогаз" заявили, що переговори лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука з Росією про низьку ціну на газ змушують звернуту увагу на те, що "Газпром" заборгував Україні майже 3 млрд доларів.

"У перерахунку на кожну українську родину – це приблизно 200 доларів. Дії Медведчука та Бойка можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" ці гроші нам не віддавати", – написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook.

Він нагадав, що у скарзі України до Єврокомісії "Нафтогаз" детально пояснив як "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку.

"Якби "Газпром" це не робив, то в Україні би імпортний газ був дешевшим якраз приблизно на ті ж 25 відсотків. І транзит газу би через Україну зберігався", – повідомив Вітренко.

Таким чином, за його словами, Медведчук та Бойко своїми діями фактично можуть допомагати "Газпрому" зловживати своїм монопольним становищем.

"Щоб відвернути від себе звинувачення у пособництві окупантам, щоб не бути винними у втраті транзиту та високих цінах на імпортний газ, Медведчук і Бойко мають принаймні публічно закликати російську сторону заплатити нам борг у 3 млрд доларів і усунути всі зловживання монопольним становищем", – резюмував Вітренко.

"Нафтогаз" різко розкритикував переговори Бойка і Медведчука з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули уваги правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука у Москву і візьмуть до уваги також і другий епізод – візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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