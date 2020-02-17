"Донбасенерго" озвучила вимоги до НКРЕКП щодо маніпуляцій на ринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повинна негайно вжити заходів для припинення маніпуляцій на ринку електроенергії, які призводять до розбалансування енергосистеми. Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті "Донбасенерго".

"Недобросовісні учасники ринку продовжують подавати заявки на продаж зі свідомо завищеними обсягами електроенергії на РДН, які не підтверджені реальними обсягами закупівлі або робочою потужністю обладнання. За продані обсяги "повітря" такі продавці отримують живі гроші від оператора ринку, а їхня відкрита позиція згодом закривається на балансувальному ринку за ціною на 30% нижчою за РСВ у відповідну годину, що додатково розбалансовує енергосистему", – йдеться в заяві "Донбасенерго".

У компанії закликали галузевого регулятора опублікувати на офіційному вебсайті перелік учасників ринку, котрі вдавалися до маніпуляцій протягом січня-лютого поточного року, а також негайно втрутитися в ситуацію, що склалася, зупинити дію перекручених неринкових механізмів і скоротити обсяги балансувального ринку для стабілізації енергосистеми.

Для цього "Донбасенерго" пропонує НКРЕКП насамперед внести зміни в Правила ринку, які вдосконалять наявні на ньому механізми та виключать ризики маніпуляцій. Зокрема, пропонується введення диференційованих цін у кожній годині під час придбання електроенергії, що унеможливить отримання маніпулятивної вигоди на балансувальному ринку. А також скасування цінових обмежень на продаж електроенергії держпідприємством "Гарантований покупець", що зніме неринкові обмеження з найбільшого продавця на ринку. З повним текстом заяви "Донбасенерго" можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше компанії "ДТЕК Енерго" і НАЕК "Енергоатом" закликали органи влади вжити оперативних заходів щодо запобігання маніпуляцій на ринку електричної енергії.

Народний депутат України, перший заступник Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що на оптовому ринку електричної енергії проводяться підозрілі операції, на яких заробляють мільйони завдяки схемі, яку пролобіював голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус.

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