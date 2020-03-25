Донбас залишиться без води в розпал пандемії коронавірусу: в мережі паніка

Компанія "Вода Донбасу" зупиняє роботу Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що загрожує припиненням водопостачання на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті компанії. Так, із середи, 25 березня, ДФС буде зупинена у зв'язку з відсутністю гарантії безпеки доставки співробітників.

"Повністю подача води буде припинена в місто Авдіївка, смт Верхньоторецьке, село Василівка. Водопостачання в окупований Донецьк буде скорочено на 30% (Куйбишевський, Кіровський, Петровський, частина Ленінського та Київського районів)", – йдеться у зверненні.

У мережі вже різко відреагували на ситуацію: "Яке може бути розуміння?", "Епідемія, руки мити. Самі здохнемо, але води не дамо! Це за межами розуміння".

Компания "Вода Донбасу" останавливает работу ДФС. Полностью подача воды будет прекращена в Авдеевку, Верхнеторецкое, Васильевку https://t.co/amNxeCYNKP pic.twitter.com/PVr92AKxcZ — Necro Mancer (@666_mancer) March 25, 2020

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

За минулу добу від коронавірусу померли 1722 особи, загальна кількість жертв досягла 16 231.

За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.

Найбільше нових випадків зараження було виявлено в країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної і Північної Америки (12 428).

У Європі лідером за кількістю заражень і раніше є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).

В Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження. Померли вже 3 людини. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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