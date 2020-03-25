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25 березня • оновлено в 13:00
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Донбас залишиться без води в розпал пандемії коронавірусу: в мережі паніка

6.9т
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Компанія "Вода Донбасу" зупиняє роботу Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що загрожує припиненням водопостачання на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті компанії. Так, із середи, 25 березня, ДФС буде зупинена у зв'язку з відсутністю гарантії безпеки доставки співробітників.

"Повністю подача води буде припинена в місто Авдіївка, смт Верхньоторецьке, село Василівка. Водопостачання в окупований Донецьк буде скорочено на 30% (Куйбишевський, Кіровський, Петровський, частина Ленінського та Київського районів)", – йдеться у зверненні.

У мережі вже різко відреагували на ситуацію: "Яке може бути розуміння?", "Епідемія, руки мити. Самі здохнемо, але води не дамо! Це за межами розуміння".

Донбас залишиться без води в розпал пандемії коронавірусу

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За минулу добу від коронавірусу померли 1722 особи, загальна кількість жертв досягла 16 231.

  • За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.

  • Найбільше нових випадків зараження було виявлено в країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної і Північної Америки (12 428).

  • У Європі лідером за кількістю заражень і раніше є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).

  • В Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження. Померли вже 3 людини. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Війна на Донбасі Коронавірус
Місце
Україна
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ОЧЕРЕДНОЙ ПЫСДЕШЬ ПАРХАТОГО БЛOХСКОГО!)))) http://www.vodadonbassa.ru
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Klizmahohlenko Gerald, Роиссия пусть им воду подает, примерно, как в Крыму.
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Korn Val
Korn Val
такое может быть только в украине - поставка воды БЕСПЛАТНО уже шесть лет тем, кто считает украину врагом и воюет против неё, убивая её военных и гражданских.
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Korn Val
Korn Val
Klizmahohlenko Gerald, жертва аборта от х.йла
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Korn Val, выкидыш кyрвы, воду вы воруете из русского Днепра. Еще за нее спросим.
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