Долар уже кілька днів іде в мінус: курс валют в Україні б'є рекорди

НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на 15 травня на позначці 26,67 грн за долар. Валюта вже кілька днів іде в мінус – подешевшала щодо гривні на 1 копійку за добу і б'є рекордні позначки вартості за весь період карантину.

Євро при цьому закріпився на позначці 28,78 грн, що на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Курс валют НБУ на 15 травня

100 доларів США – 2667 грн (-1 коп.)

100 євро – 2878 грн (-24 коп.)

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 26,6 грн/$

Продаж – 26,95 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,56 грн/€

Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,82 грн/$

Курс долара в обмінниках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,91 грн/€

Продаж – 28,98 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,77 грн/$

Продаж – 26,83 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро:

Купівля – 28,72 грн/€

Продаж – 28,80 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на позначці 26,68 грн за долар, а євро при цьому встановився на позначці у 29,02 грн.

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