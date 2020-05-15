Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар уже кілька днів іде в мінус: курс валют в Україні б'є рекорди

10.4т
Читати матеріал російською

НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на 15 травня на позначці 26,67 грн за долар. Валюта вже кілька днів іде в мінусподешевшала щодо гривні на 1 копійку за добу і б'є рекордні позначки вартості за весь період карантину.

Євро при цьому закріпився на позначці 28,78 грн, що на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Така інформація випливає з даних на сайті НБУ та інформаційних майданчиків.

Курс валют НБУ на 15 травня

  • 100 доларів США – 2667 грн (-1 коп.)

  • 100 євро – 2878 грн (-24 коп.)

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні щодо долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 26,6 грн/$

  • Продаж – 26,95 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,56 грн/€

  • Продаж – 29,1 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,75 грн/$

  • Продаж – 26,82 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,91 грн/€

  • Продаж – 28,98 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,77 грн/$

  • Продаж – 26,83 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,72 грн/€

  • Продаж – 28,80 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня НБУ встановив офіційний курс долара в Україні на позначці 26,68 грн за долар, а євро при цьому встановився на позначці у 29,02 грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги