Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар впав до рекордного мінімуму за карантин: новий курс валют в Україні

13.7т
Читати матеріал російською

Курс долара на 8 травня встановлено на рівні 26,81 грн/$, що на 12 копійок нижче, ніж днем раніше. Євро водночас впало на 19 копійок – до 28,91 грн/€.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 травня

100 доларів США – 2681 грн

100 євро – 2891 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 26,74 грн/$

Продаж – 27,02 грн/$

Євро

Купівля – 28,68 грн/€

Продаж – 29,23 грн/€

Курс валют в банках

Курс валют в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро

Купівля – 28,7 грн/€

Продаж – 29,25 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 26,94 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 28,90 грн/€

Продаж – 29,05 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара на 7 травня Національний банк встановив на рівні 26,93 грн/$, що на 4 копійки нижче, ніж днем раніше. Євро водночас зупинилося на позначці 29,10 грн/€, знизившись у такий спосіб на 16 копійок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги