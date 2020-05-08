Долар впав до рекордного мінімуму за карантин: новий курс валют в Україні

Курс долара на 8 травня встановлено на рівні 26,81 грн/$, що на 12 копійок нижче, ніж днем раніше. Євро водночас впало на 19 копійок – до 28,91 грн/€.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 травня

100 доларів США – 2681 грн

100 євро – 2891 грн

*Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс валют в банках

Долар

Купівля – 26,74 грн/$

Продаж – 27,02 грн/$

Євро

Купівля – 28,68 грн/€

Продаж – 29,23 грн/€

Курс валют в банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар

Купівля – 26,85 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс долара в обмінниках Скриншот

Євро

Купівля – 28,7 грн/€

Продаж – 29,25 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар

Купівля – 26,94 грн/$

Продаж – 27,0 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 28,90 грн/€

Продаж – 29,05 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара на 7 травня Національний банк встановив на рівні 26,93 грн/$, що на 4 копійки нижче, ніж днем раніше. Євро водночас зупинилося на позначці 29,10 грн/€, знизившись у такий спосіб на 16 копійок.

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