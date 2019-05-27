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Долар в Україні помітно подорожчав за вихідні

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В Україні курс долара в понеділок, 27 травня, піднявся на 10 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,52 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 19 копійок і склав 29,73 грн/€.

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Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,47 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 14 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 29,61 грн/€. Таким чином, за вихідні європейська валюта подорожчала на 28 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
НБУ
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