Долар в Україні подорожчає: економіст розповів, коли і на скільки

В Україні курс долара по відношенню до гривні почне рости вже в липні, а до кінця року досягне коридору 28-29 грн/$.

Такий прогноз щодо курсу валют дав в ефірі ObozTV економічний експерт Ігор Гарбарук.

"Третій рік поспіль ми маємо абсолютно однакову тенденцію. Друга декада січня – пікове зростання, потім падіння до червня, липень-серпень – невелике зростання, вересень-жовтень – основне пікове зростання, тому що початок ділового сезону, закінчення кампанії зі збору врожаю, потреба у валюті тощо", – повідомив експерт.

"Я думаю, що з огляду на ту незбалансованість ситуації, на кінець року ми можемо дійти до коридору 28-29 грн/$", – зазначив він.

Гарбарук нагадав, що в держбюджеті-2019 закладено курс на нинішній рік 29,4 грн/$.

"Коливання, які раніше відбувалися до 27 грн/$ – це фінансові спекуляції, не більше того. Червень – це найнижча точка по долару. Сьогодні бачимо 26,15 грн/$. Швидше за все, це значення зафіксується і з липня буде підвищуватися. Але якщо нічого не трапиться на зовнішніх ринках, якщо не буде внутрішніх збудників. Це жива ситуація", – пояснив економіст.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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