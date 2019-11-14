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14 листопада • оновлено в 14:13
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Є два сценарії: Милованов пояснив, що буде з курсом долара у 2020 році

2.2т
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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що курс гривні щодо долара у 2020 році залежатиме від кількості інвестицій в Україну.

"Треба будувати довіру до країни. Насправді різниця у діловому кліматі", – повідомив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Буде довіра – будуть зсередини інвестиції і ззовні. І таким чином курс буде стабільнішим", – додав Милованов.

Новини
Три сценарії: що буде з доларом в Україні у 2020 році

За словами міністра розвитку економіки, різниця у базовому та інших прогнозах щодо курсу долара полягатиме у кількості інвестицій на наступний рік.

"В одному сценарії – 3 млрд доларів інвестицій, а в іншому – 6", – резюмував він.

Курс гривні щодо долара у 2020 році залежатиме від кількості інвестицій в Україну

Курс гривні щодо долара у 2020 році залежатиме від кількості інвестицій в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
долар гривня
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