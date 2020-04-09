Офіційний курс долара щодо гривні в четвер, 9 квітня, зріс на 10 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,19 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 1 копійку – до 29,57 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 9 квітня

100 доларів США – 2719 грн

100 євро – 2957 грн

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася й гривня почала зміцнюватися 31 березня – після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс долара в банках

Водночас у банках курс знизився, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,55 грн/$, а купують – за 27,06 грн/$.

Мінімальний курс покупки долара в банках становив – 26,6 грн, максимальний - 27,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 27,33 грн, максимальний – 27,9 грн.

Європейську валюту продають за 29,1 грн/€, а купують – за 30,0 грн/€.

Мінімальний курс покупки для євро склав – 27,65 грн, максимальний - 29,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 29,45 грн, максимальний - 30,2 грн.

Курс долара в банках Скриншот

Курс євро в банках Скриншот

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,38 грн, купують – за 27,34 грн.

Євро трохи підвищилося щодо гривні: в продажу коштує 29,78 грн, у купівлі – 29,74 грн.

Курс на міжбанку Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,50 грн

Продаж – 27,3 грн

Долар на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 29,7 грн

Продаж – 29,37 грн

Євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в середу, 8 квітня, знизився на 14 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,09 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 18 копійок – до 29,56 грн.

На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для купівлі долара. Причому влітку курс валют в Україні може стабілізуватися в межах більш низьких позначок.

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