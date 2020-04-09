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9 квітня • оновлено в 17:22
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Долар розвернувся на 180 градусів і встановився на новій позначці: курс валют на 9 квітня в Україні

32.6т
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Офіційний курс долара щодо гривні в четвер, 9 квітня, зріс на 10 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,19 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 1 копійку – до 29,57 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 9 квітня

100 доларів США – 2719 грн

100 євро – 2957 грн

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася й гривня почала зміцнюватися 31 березня – після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс долара в банках

Водночас у банках курс знизився, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,55 грн/$, а купують – за 27,06 грн/$.

Мінімальний курс покупки долара в банках становив – 26,6 грн, максимальний - 27,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 27,33 грн, максимальний – 27,9 грн.

Європейську валюту продають за 29,1 грн/€, а купують – за 30,0 грн/€.

Мінімальний курс покупки для євро склав – 27,65 грн, максимальний - 29,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 29,45 грн, максимальний - 30,2 грн.

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,38 грн, купують – за 27,34 грн.

Євро трохи підвищилося щодо гривні: в продажу коштує 29,78 грн, у купівлі – 29,74 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,50 грн

Продаж – 27,3 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

Скриншот

Євро

Купівля – 29,7 грн

Продаж – 29,37 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара щодо гривні в середу, 8 квітня, знизився на 14 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,09 грн/$. Євро ж подорожчало щодо гривні на 18 копійок – до 29,56 грн.

На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для купівлі долара. Причому влітку курс валют в Україні може стабілізуватися в межах більш низьких позначок.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня євро
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
10 коп это 0,37%. При обмене 1000 долларов на 27 000 грн разница составит 100грн. Неужели это существенно?
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1
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Evlanov Sergey, 10 коп. це 180 градусов!
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3
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
02.04.2020 В Украине развернулся курс доллара-он вырос на 13 копек. 07.04.2020 Курс доллара развернулся - он подешевел на 14 копеек 09.04.2020 Доллар развернулся на 180 градусов - он вырос на 10 копеек. Разворот, новое слово, которое познал рагуль обученный заходить на сайт НБУ
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3
2
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Lavrynenko Yurii, можно же просто скопипастить, зачем выдумывать кричащие ни о чем заголовки?
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2
2
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Pavlov Dmitry, да пишут такие же пи саки как и вы... Смешно конечно, но что поделать, - " в семье не без у рода... "
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2
2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
В укромире 10 копеек = 180°
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4
2
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кристина Cтефанова, да пишут такие же пи саки как и вы... Смешно конечно, но что поделать, - " в семье не без у рода... "
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2
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