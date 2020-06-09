Головна Новини
9 червня • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Долар подешевшав до 26,6 грн, а євро пробило психологічну позначку: як змінився курс

  • Долар подешевшав до мінімальних позначок за місяць

  • Євро пробило психологічну позначку

  • Найближчим часом сильних валютних коливань очікувати не варто

2.8т
Читати матеріал російською

В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже майже місяць. Національна валюта почала зміцнюватися відразу після першого етапу зняття карантину в країні.

У вівторок, 9 червня, американська валюта подешевшала на 9 копійок і встановилася на позначці 26,6 грн/$. Євро водночас подорожчало на 15 копійок і зупинилося на позначці 30,14 грн.

Про це сказано на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 9 червня

  • 100 доларів США – 2660 грн (-9 коп.)

  • 100 євро – 3014 грн (+15 коп.)

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Долар:

  • Купівля – 26,45 грн/$

  • Продаж – 26,55 грн/$

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,55 грн/€

  • Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,63 грн/$

  • Продаж – 26,78 грн/$

Євро:

  • Купівля – 29,77 грн/€

  • Продаж – 30,08 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,60 грн/$

  • Продаж – 26,67 грн/$

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,72 грн/€

  • Продаж – 29,85 грн/€

Курс валют

Курс валют

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом може перейти в новий коридор і відкотитися до 26,5 грн/$.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар євро гривня
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гірше.

  • МОЗ назвав регіони України, які не готові до ослаблення карантину.

  • Вчені з'ясували, що кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги