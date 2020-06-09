В Україні офіційний курс долара знижується щодо гривні вже майже місяць. Національна валюта почала зміцнюватися відразу після першого етапу зняття карантину в країні.
У вівторок, 9 червня, американська валюта подешевшала на 9 копійок і встановилася на позначці 26,6 грн/$. Євро водночас подорожчало на 15 копійок і зупинилося на позначці 30,14 грн.
Про це сказано на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 9 червня
100 доларів США – 2660 грн (-9 коп.)
100 євро – 3014 грн (+15 коп.)
Курс валют
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Курс валют
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Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Курс валют
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Долар:
Купівля – 26,45 грн/$
Продаж – 26,55 грн/$
Курс валют
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Євро:
Купівля – 29,55 грн/€
Продаж – 30,25 грн/€
Курс валют
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Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,63 грн/$
Продаж – 26,78 грн/$
Євро:
Купівля – 29,77 грн/€
Продаж – 30,08 грн/€
Курс валют
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Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,60 грн/$
Продаж – 26,67 грн/$
Курс валют
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Євро:
Купівля – 29,72 грн/€
Продаж – 29,85 грн/€
Курс валют
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом може перейти в новий коридор і відкотитися до 26,5 грн/$.
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