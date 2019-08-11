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"Долар по 80": рублю напророкували крах через обвал нафти

4.3т Читати матеріал російською

У Росії курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок.

"Імовірність того, що нафта впаде нижче $50 невелика, але при такому сценарії долар може коштувати 65,80 - 67 рублів", – повідомив російський аналітик Олексій Коренев у коментарі "Газета.ру".

За його словами, при збереженні ж поточної ситуації долар може коштувати 65-66 рублів до кінця місяця.

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При дуже низьких цінах на нафту залежність рубля висока і падіння сировини до $50 за барель – критичне.

"У такому випадку російська валюта буде підбиратися до 70 і вище за долар. Якщо ж нафта опуститься нижче $40 за барель, при такому варіанті, можливо, долар буде коштувати і зовсім 80 рублів", – резюмував член ради директорів однієї з міжнародних аудиторсько-консалтингових компаній Агван Мікаелян.

Курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту

Курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Падіння рубля в Росії
Місце
Росія
Теги
рубль долар Новини Росії
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Как трогательно... Как х*хлы беспокоятся о рейтинге Темнейшего и рублей. Х*хлы, вы больны!!
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коршун федот
коршун федот
Пиздец мокшве! Обезьяны паникуют. Дамного ли вам надо,быд. ло. та мокшинская? Бояра -это святое(у вас ее никто не отберет).. Ботвы хватает, ягель - растет. Счастье наступит!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Есль нефть упадет до 50 центов за баррель то доллар может подскочить до 2000 рублей. СУГС, ёпста!
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Pavlov Dmiyty, а хрювна при этом станет мировой резервной валютой
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