"Долар по 80": рублю напророкували крах через обвал нафти

У Росії курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок.

"Імовірність того, що нафта впаде нижче $50 невелика, але при такому сценарії долар може коштувати 65,80 - 67 рублів", – повідомив російський аналітик Олексій Коренев у коментарі "Газета.ру".

За його словами, при збереженні ж поточної ситуації долар може коштувати 65-66 рублів до кінця місяця.

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При дуже низьких цінах на нафту залежність рубля висока і падіння сировини до $50 за барель – критичне.

"У такому випадку російська валюта буде підбиратися до 70 і вище за долар. Якщо ж нафта опуститься нижче $40 за барель, при такому варіанті, можливо, долар буде коштувати і зовсім 80 рублів", – резюмував член ради директорів однієї з міжнародних аудиторсько-консалтингових компаній Агван Мікаелян.

Курс долара може злетіти вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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